Гурам Аджоев: Серьезно рассчитываем на Деспотовича

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал подписание форварда Джордже Деспотовича сроком на три года.

«Серьёзно рассчитываем на Деспотовича, знаем его как классного форварда. Важно, что он уже адаптирован к РПЛ, поскольку давно выступает в нашем чемпионате. Уверен, что Деспотович принесёт пользу «Арсеналу». Сейчас он сильно мотивирован, хочет доказать и показать, что является большим игроком», — сказал Аджоев «Чемпионату».

Первую половину текущего сезона футболист отыграл в казанском «Рубине», проведя десять матчей и забив один мяч.

После 18 туров туляки с 19 очками занимают 12-е место в турнирной таблице.