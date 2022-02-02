Роман Терюшков - о бойкоте фанатов «Химок» из-за fan-ID: Значит, будут смотреть футбол по телевизору

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался на тему бойкотирования матчей фанатами подмосковного клуба из-за введения fan-ID с 1 июня 2022 года.

— А если они не согласятся исполнять позицию ФК «Химки»?

— Значит, будут смотреть футбол по телевизору.

— Есть ли хоть какие-то шансы, что закон о fan-ID отменят?

— Нет никаких шансов.

Напомним, что автором законопроекта выступило правительство РФ. Предполагается, что fan-ID создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России чемпионата мира-2018, а также Кубка конфедераций-2017.