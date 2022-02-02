Рамос может пропустить матчи против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может пропустить матчи 1/8 финала против мадридского «Реала» в связи с полученной перед матчем Кубка Франции с «Ниццей».
По информации Le Parisien, мышечное повреждение может не позволить футболисту успеть восстановиться к 15 февраля, когда пройдет первая встреча соперников. Ответный матч запланирован на 9 марта.
Напомним, в текущем сезоне Рамос провел пять матчей за парижан, в которых отметился одним голом.
Испанец выступал за мадридский клуб с 2005 по 2021 год и был капитаном команды.
источник: Le Parisien