«Бенфика» проиграла «Жил Висенте» и упустила шанс догнать «Спортинг»

В матче 20-го тура чемпионата Португалии лиссабонская «Бенфика» на своем поле потерпела поражение от «Жил Висенте».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Лино и Георгий Абурджания.

Хозяева смогли ответить мячом в исполнении Гонсалу Рамуша.

«Жил Висенте» набрал 33 очка и остался на пятом месте в турнирной таблице. «Бенфика» с 44 очками также осталась третьей и теперь рискует отпустить в серьезный отрыв «Порту» и «Спортинг».

Чемпионат Португалии

20-й тур

«Бенфика» (Лиссабон) - «Жил Висенте» (Барселос) - 1:2 (0:1)

Голы: Рамуш, 90 - Лино, 11; Абурджания, 65.