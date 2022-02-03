Диалло и Мане вывели сборную Сенегала в финал Кубка африканских наций

В полуфинале Кубка африканских наций сборная Сенегала обыграла команду Буркина-Фасо и вышла в финал турнира.
В составе победителей забитыми мячами отметились защитник «ПСЖ» Абду Диалло, форвард «Марселя» Бамба Дьенг и главная звезда команды - нападающий «Ливерпуля» Садио Мане.
Соперники ответили голом Блати Туре.
Таким образом, команда Алиу Сиссе стала первым финалистом турнира. В решающем матче сенегальцы сыграют с победителем пары Камерун - Египет.
Кубок африканских наций
Полуфинал
Буркина-Фасо - Сенегал - 1:3 (0:0)
Голы: Туре, 82 - Диалло, 70; Дьенг, 76; Мане, 87.
источник: «Советский спорт»