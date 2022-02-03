«Селтик» разгромил «Рейнджерс» и возглавил Шотландскую премьер-лигу

В матче 22-го тура Шотландской премьер-лиги «Селтик» на своем поле нанес крупное поражение землякам из «Рейнджерс» и вышел на первое место в турнирной таблице.

В составе хозяев дублем отметился японский защитник Рэо Хататэ. Еще один мяч на счету израильского нападающего Лиэля Абада.

Благодаря этой победе «Селтик» набрал 57 очков и обошел заклятых оппонентов в турнирной таблице, возглавив ее. «Рейнджерс» теперь вторые, уступая одно очко.

Шотландская премьер-лига

22-й тур

«Селтик» (Глазго) - «Рейнджерс» (Глазго) - 3:0 (3:0)

Голы: Хататэ, 5; 42; Абада, 44.