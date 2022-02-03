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«Валенсия» в большинстве вырвала победу у «Кадиса» и вышла в полуфинал Кубка Испании

Денис Черышев на поле не появился
«Валенсия» в большинстве вырвала победу у «Кадиса» и вышла в полуфинал Кубка Испании
03 февраля 2022 01:01
автор: Александр Шульгин
автор фото: Твиттер ФК "Валенсия"

В матче 1/4 финала Кубка Испании «Валенсия» дома одолела «Кадис» и вышла в полуфинал турнира.

В составе хозяев отличились Гонсалу Гедеш и Уго Дуро. Гости смогли ответить точным ударом Переса Лукаса с 11-метровой отметки. За шесть минут до конца основного времени «Кадис» остался в меньшинстве - вторую желтую карточку получил защитник Кала.

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев весь матч провел на скамейке запасных.

Таким образом, команда Хосе Бордаласа стала первым полуфиналистом турнира.

Кубок Испании
1/4 финала
«Валенсия» - «Кадис» - 2:1 (1:0)
Голы: Гедеш, 24; Дуро, 79 - Лукас, 55 (с пенальти).
Удаление: Кала, 84.

источник: «Советский спорт»
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