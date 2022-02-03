«Валенсия» в большинстве вырвала победу у «Кадиса» и вышла в полуфинал Кубка Испании

В матче 1/4 финала Кубка Испании «Валенсия» дома одолела «Кадис» и вышла в полуфинал турнира.
В составе хозяев отличились Гонсалу Гедеш и Уго Дуро. Гости смогли ответить точным ударом Переса Лукаса с 11-метровой отметки. За шесть минут до конца основного времени «Кадис» остался в меньшинстве - вторую желтую карточку получил защитник Кала.
Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев весь матч провел на скамейке запасных.
Таким образом, команда Хосе Бордаласа стала первым полуфиналистом турнира.
Кубок Испании
1/4 финала
«Валенсия» - «Кадис» - 2:1 (1:0)
Голы: Гедеш, 24; Дуро, 79 - Лукас, 55 (с пенальти).
Удаление: Кала, 84.
источник: «Советский спорт»