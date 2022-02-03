Североамериканский отбор на ЧМ: Коста-Рика, США, Канада и Мексика победили соперников

3 января прошел 11-й тур североамериканского отбора на ЧМ-2022. В своих матчах Коста-Рика, США, Канада и Мексика смогли победить соперников.

В Кингстоне Коста-Рика минимально одолела Ямайку (1:0), в Миннесоте США уверенно обыграли Гондурас (3:0), в Сальвадоре Канада одержала десятую победу подряд (2:0), а Мексика расправилась с Панамой (1:0).

Таким образом, после 11-го тура четко выстроились фавориты на попадание на мундиаль в Катар. Канада идет на первом месте с 25-ю очками. Следом идут США (21), Мексика (21), Панама (17) и Коста-Рика (16).

На чемпионат мира-2022 выходят три лучшие команды, четвертая играет стыковые матчи.