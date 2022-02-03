Александр Соболев: По темпераменту Ваноли больше схож с Тедеско

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев поделился своими впечатлениями от работы с новым главным тренером команды Паоло Ваноли.

«Понятно, что с одним тренером более комфортно работать, с другим - иначе. Но моя работа - играть в футбол, тренироваться, выкладываться. Вне зависимости от тренера ты делаешь то, что от тебя требуют. Если сравнивать Тедеско, Виторию и Ваноли, могу сказать, что по темпераменту Паоло больше схож с Доменико, он более агрессивный, заводит команду, мне он нравится.

Он очень требовательный, огромное внимание уделяет мелочам. Любое твое движение оценивает, хочет, чтобы все было идеально. Главное, мы понимаем, чего он хочет от нас, и стараемся это выполнить. Он и после тренировки подойдет, что-то подскажет, и во время тренировки может остановить и все показать», - приводит слова форварда «Спорт-Экспресс».

Напомним, Ваноли сменил у руля красно-белых португальца Руя Виторию.

После 18 туров «Спартак» с 23 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

В первом матче после зимней паузы подопечные Ваноли в столичном дерби встретятся с ЦСКА. Игра пройдет 26 февраля на домашней арене красно-белых.