«Арсенал» готов потратить на летние трансферы более 200 миллионов евро

Руководство «Арсенала» заинтересовано в усилении команды в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Sun, владелец «канониров» Стэн Кронке готов поддержать главного тренера Микеля Артету на выделить около 215 миллионов евро на потенциальные покупки, если клуб сможет выйти в Лигу чемпионов.

Отмечается, что лондонский клуб планирует подписать как минимум футболистов. Речь идет о таких игроках, как опорный полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш, а также форварды Александр Исак («Реал Сосьедад») и Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»).

В нынешнем сезоне «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 36 очков в 21 матче. Отставание от зоны ЛЧ составляет два очка.