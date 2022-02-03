Вратарь «Сочи» Адамов - об Акинфееве: Любой футболист России может позавидовать его карьере

Вратарь «Сочи» Денис Адамов признался, что он раньше симпатизировал ЦСКА и лично вратарю красно-синих Игорю Акинфееву.

«Не то что был ярым болельщиком. Просто в то время не показывали футбол постоянно — только раз в неделю, по воскресеньям самые популярные игры: ЦСКА — «Зенит», ЦСКА — «Спартак» и другие. И я постоянно попадал на ЦСКА, а при этом сам в воротах играл. А у нас в стране понятно, кто номер один — Акинфеев.

Человек столько лет играет. Всегда без замен, столько прошел, через огонь, воду и медные трубы. Любой футболист России может позавидовать его карьере. Сколько было трудностей, травм! А Игорь выходил из этого закаленный», — сказал Адамов Sport24.

На счету Акинфеева 111 игр за сборную России и 689 матчей за красно-синих во всех турнирах.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2002 года. В составе армейцев Игорь стал шестикратным чемпионом и обладателем Кубка страны, семикратным победителем Суперкубка и один раз обладателем Кубка УЕФА в 2005 году. Акинфеев возглавляет клуб «имени Льва Яшина», имеет больше других сухих матчей за клуб и сборную. Акинфеев является самым молодым голкипером в истории отечественного футбола, который отыграл 200 сухих игр.