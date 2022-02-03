Голкипер «Сочи» Адамов заявил, что мог пополнить состав «Зенита»

Вратарь «Сочи» Денис Адамов рассказал о том, что в свое время он мог перейти из «Краснодара» в «Зенит».

Добавим, что 23-летний россиянин является воспитанником академии «быков». В составе взрослой команды он отыграл лишь три встречи.

– Я узнал от директора академии Фундукяна. Он сказал про интерес . Я должен был приехать и пройти медосмотр, а потом подписать контракт. Но все переиграли. Мне пообещали: вызовем на подписание, жди звонка. А звонка все не было. Я прождал два дня. А затем сказали: «Клубы не договорились, возвращайся в «Краснодар», – цитирует Адамова Sport24.

Добавим, что в нынешнем сезоне вратарь принял участие в семи матчах сочинцев во всех турнирах, пропустил девять голов и один раз отстоял «на ноль».

В данный момент «Сочи» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 18 сыгранных туров, набрав 31 очко.