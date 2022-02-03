Экс-форвард «Спартака» Адриано продолжит свою карьеру в чемпионате Турции

Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано станет игроком одного из клубов чемпионата Турции.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, 34-летний бразилец подпишет контракт с «Антальяспором», за которую выступает его бывший партнер по московской команде – хавбек Фернандо. Также в турецком клубе играет российский защитник Федор Кудряшов.

Напомним, что с 31 января Адриано пребывает в статусе свободного агента после того, как он покинул состав «Палмейраса». В составе бразильского клуба он выступал с 2019 года, став двукратным обладателем Кубка Либертадорес.

Что касается «Спартака», то нападающий защищал цвета красно-белых с января 2017-го по июль 2019 года. В общей сложности он провел за команду 79 встречах, отметившись 25 забитыми мячами и 14 результативными передачами.