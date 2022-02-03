Василий Березуцкий: Надеюсь, в ЦСКА еще будут новички

Член тренерского штаба ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о состоянии команды на сборах в испанском Кампоаморе, а также выразил надежду на то, что в команду еще придут новые игроки в зимнее окно.

«У нас не так много футболистов в обойме на данный момент. Очень хорошо, что шесть из них сыграли по 90 минут. Готовность улучшается по сравнению с первым сбором, это заметно. Полегче уже, и ноги адаптировались к нагрузке. Есть ощущение, что мы двигаемся в правильном направлении.

Ждем ли еще новичков? Скажу так: я надеюсь на это», — приводит слова Березуцкого Bobsoccer.

Отметим, что в зимнее трансферное окно ЦСКА подписал контракт с парагвайским полузащитником Хесусом Мединой, а также взял в аренду хавбека французского «Лилля» Юсуфа Языджи с правом последующего выкупа.