Александр Соболев: Надеюсь, что «Спартак» попадет в двойку, чтобы играть в Лиге чемпионов

Форвард «Спартака» Александр Соболев заявил, что московский клуб надеется квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

– Мы, конечно, верим в чемпионство – каждый из нас. Но если смотреть на реалии, это будет очень тяжело. Я надеюсь, что мы попадем в двойку, чтобы играть в Лиге чемпионов. Не могу сказать, что мы будем чемпионами, потому что отставание очень большое. Но приложим все усилия в борьбе за второе место, – цитирует Соболева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что после 18 сыгранных туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка. Отставание от идущим вторым «Динамо» составляет 13 очков.

Свой зимний тренировочный сбор подопечные Паоло Ваноли проводят в Дубае (ОАЭ).