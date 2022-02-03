Зидан может возглавить «ПСЖ», если Дешам останется руководить сборной Франции

Французский наставник Зинедин Зидан может возглавить «ПСЖ», если главный тренер сборной Франции Дидье Дешам останется руководить национальной сборной после ЧМ-2022.

Об этом сообщает RMC Sport.

49-летний специалист уже отказался возглавить парижский клуб в ноябре и декабре. Он не хочет брать на себя руководство командой посреди сезона.

Зидан надеется получить предложение о работе во Франции. Но он может согласиться возглавить «ПСЖ», если поймет, что нынешний главный тренер сборной Дидье Дешам останется на своем посту после окончания ЧМ-2022.

Последним клубом в тренерской карьере Зидана был «Реал Мадрид». В последний свой приход в стан «сливочных» он руководил командой в 114 матчах, в которых одержал 69 побед, потерпел 20 поражений и 25 раз сыграл вничью. Он покинул «Реал» 30 июня 2021 года.