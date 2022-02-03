Мората надеется на переход в «Барселону» по окончании текущего сезона

Россия против Украины: как это было и как это будет. Эпизоды великого противостояния

4 февраля 2022 года Россия и Украина проведут полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу в Амстердаме. Вспоминаем, чем завершались наши редкие по нынешним временам встречи с соседями на различных спортивных турнирах.