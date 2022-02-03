Мората надеется на переход в «Барселону» по окончании текущего сезона

«Барселона» все еще заинтересована в подписании нападающего «Ювентуса» Альваро Мораты.
Согласно информации Diario Sport, каталонский клуб хотел приобрести 29-летнего испанца этой зимой, однако «бьянконери» отказались отпускать футболиста в январе.
Отмечается, что форвард сам выразил желание пополнить состав сине-гранатовых летом 2022 года, поскольку он хочет выступать под руководство Хави.
Напомним, что Мората выступает за «Ювентус» на правах аренды до конца текущего сезона. Права на игрока принадлежат «Атлетико». В нынешнем сезоне он принял участие в 29 матчах, забил восемь голов и отдал пять ассистов.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 35 миллионов евро.
источник: Diario Sport