Тренер «Сочи» Федотов: Никаких движений в отношении Кокорина не произошло

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о том, мог ли клуб подписать этой зимой российского форварда Александра Кокорина.

Напомним, что с января 2021 года 30-летний игрок выступает за «Фиорентину». При этом руководство «фиалок» пыталось найти россиянину новый клуб в прошедшее трансферное окно.

– Пока никаких разговоров на эту тему, даже наметок, не было. Трансферное окно закрылось, никаких движений в отношении Кокорина не произошло. Из-за череды травм мы даже не можем оценить его состояние. Но у нас это был очень сильный, мотивированный футболист, – цитирует Федотова «Чемпионат».

Добавим, что ранее в своей карьере Кокорин выступал за «Сочи» с февраля 2020-го по июль 2021 года. На его счету десять проведенных матчей за «барсов», в которых он забил семь голов и отдал три результативных передачи.

В нынешнем сезоне россиянин отыграл за «Фиорентину» шесть встреч, не отличившись голевыми действиями.