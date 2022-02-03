Андрей Воронин: В Европе мало клубов, которые могут похвастаться подобными условиями, как в «Динамо»

Экс-игрок московского «Динамо», ныне входящий в тренерский штаб команды Андрей Воронин заявил, что в «Динамо» созданы хорошие условия для развития, которыми не каждый европейский клуб может похвастаться.

«Появились ли у Шварца русские черты? Такого нет, но по нашим разговорам могу сказать, что Сандро очень нравится Москва. Несколько лет назад он и представить не мог, что когда-то будет работать главным тренером в России.

Ещё до подписания контракта мы с ним разговаривали, и я сказал Сандро, что в Европе мало клубов, которые могут похвастать такими условиями, как в «Динамо». Когда он приехал сюда, то был удивлён», — приводит слова Воронина официальный сайт «Динамо».

Добавим, что в нынешнем сезоне «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков после 18 сыгранных туров. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет два очка.

26 февраля москвичи сыграют в гостях против «Химок».