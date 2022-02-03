Капитан сборной Камеруна считает, что Салах слабее Мбаппе

Капитан сборной Камеруна Венсан Абубакар высказался об игре нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха в преддверии полуфинального матча в рамках Кубка африканский наций.

Отметим, что очная встреча национальных команд состоится сегодня, 3 февраля, в 22:00 мск. Победитель матча сыграет в финале турнира против Сенегала.

– Салах проводит отличный сезон. Хочу пожелать ему удачи в ближайшем матче. Однако я хочу отметить, что на меня Мохамед не производит какого-либо особого впечатления. Безусловно, он хороший игрок с высокой результативностью, но чего-то особенно на футбольном поле он не показывает. Я не считаю, что Салах находится на одном уровне с Мбаппе, – приводит слова Абубакара RFI.

Добавим, что в нынешнем сезоне Салах отыграл за «Ливерпуль» 26 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал девять результативных передач.