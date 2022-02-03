Головин пропустил тренировку «Монако» – он может не сыграть в матче против «Лиона»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин может не принять участие в матче 23-го тура чемпионата Франции с «Лионом», который состоится 5 февраля.

Согласно информации «Спорт-Экспресса», 25-летний хавбек пропустил сегодняшнюю тренировку «монегасков». Отметим, что причина отсутствия россиянина в тренировочном процессе клуба пока не называется.

Напомним, что с 30 декабря по 20 января Головин не выходил на поле из-за дискомфорта в мышце ноги. 31 января полузащитник вышел на замену в игре 1/8 финала Кубка Франции против «Ланса» (4:2).

В нынешнем сезоне Головин провел за «Монако» 24 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал пять результативных передач.