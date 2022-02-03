Азмун прилетел в Германию для прохождения медобследования перез трансфером в «Байер»

Экс-форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун прилетел в Дюссельдорф. В ближайшее время он пройдет медобследование. Об этом сказал сам футболист в инстаграме леверкузенского клуба.

Напомним, что 30 января петербуржцы объявил об уходе 27-летнего иранца этой зимой. Согласно информации портала Transfermarkt, команда Бундеслиги заплатила за данный трансфер четыре миллиона евро. При этом футболист подписал с «фармацевтами» контракт на четыре с половиной года.

Азмун защищал цвета «Зенита» с февраля 2019 года. В общей сложности он провел за петербуржцев 104 матча, забил 62 гола и отдал 23 результативных передачи. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России.