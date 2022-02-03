«Интер» и «Реал» поборются за подписание защитника «Арсенала» Салиба

Центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба, находящийся на правах аренды в «Марселе» до конца сезона-2021/22, может сменить клубную прописку летом 2022 года.

Как сообщает Calcio Mercato, в услугах 20-летнего француза всерьез заинтересованы «Интер» и «Реал». Отмечается, что в данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в 24 миллиона евро.

Напомним, что в нынешнем сезоне Салиба провел за «Марсель» 29 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.