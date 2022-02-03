Экс-форвард ЦСКА Монарев – об уходе Чалова: У Федора есть все качества, чтобы заиграть в Европе

Бывший нападающий ЦСКА Роман Монарев высказался по поводу ухода из армейской команды форварда Федора Чалова в «Базель».

Отметим, что 23-летний футболист пополнил состав клуба чемпионата Швейцарии на правах арендного соглашения до конца текущего сезона без права выкупа.

– По поводу перспектив Чалова можно будет говорить после двух-трех игр. Возможно, смена обстановки, чемпионата пойдет Федору на пользу, он перезапустит свою карьеру и получит возможность заявить о себе в Европе. Думаю, все качества у него для этого есть! – цитирует Монарева «Евро-футбол.ру».

Добавим, что в нынешнем сезоне Чалов отыграл 18 матчей за ЦСКА во всех турнирах – на его счету три забитых мяча и пять ассистов.

В данный момент «Базель» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, набрав 36 очков по итогам 19 сыгранных туров.