«Спартак» включил Мартинса и Николсона в заявку клуба на матчи плей-офф Лиги Европы

Пресс-служба «Спартака» опубликовала заявку команды на матчи плей-офф Лиги Европы сезона-2021/22.

Отмечается, что красно-белые включили в свой состав двух новичков клуба, а именно опорного полузащитника Кристофера Мартинса Перейру и нападающего Шамара Николсона. При этом центральный защитник Самуэль Жиго был заявлен как игрок москвичей, арендованный у «Марселя» до конца текущего сезона.

Напомним, что «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией». Соперник столичной команды станет известен 25 февраля по итогам жеребьевки.