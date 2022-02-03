Де Хеа признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в январе

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила о том, что голкипер Давид Де Хеа стал лучшим игроком клуба по итогам января.

Отмечается, что 31-летний испанец победил в голосовании среди болельщиков «красных дьяволов», набрав 67% голосов. Второе и третье места заняли полузащитники Скотт Мактоминей (12%) и Бруну Фернандеш (11%) соответственно.

Добавим, что в прошедшем месяце вратарь принял участие в мяти матчах, пропустил четыре гола и два раза отстоял «на ноль». При этом Де Хеа также становился лучшим футболистом команды в декабре и ноябре.

В данный момент «МЮ» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 38 очков в 22 сыгранных встречах. 8 февраля подопечные Ральфа Рангника на выезде проведут матч против «Бернли».