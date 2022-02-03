Ральф Рангник: Ситуация с Гринвудом? Конечно, эта тема обсуждалась в команде, но игроки – тоже люди

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о том, обсуждалась ли в команде ситуация, возникшая с форвардом Мэйсоном Гринвудом.

Отметим, что 20-летний англичанин был арестован после того, как девушка футболиста обвинила его в изнасиловании и избиении. Вчера, 2 февраля, игрока отпустили под залог.

– Мы провели обычную тренировочную неделю, включавшую в себя пять занятий. Ситуация с Гринвудом? Конечно, эта тема обсуждалась в команде, но игроки – тоже люди. Мэйсон являлся частью нашей составы до наступления зимней паузы, – цитирует Рангника Sky Sports.

Напомним, что на прошлой неделе девушка Гринвуда, а именно Харриетт Робсон, обвинила футболиста в избиении, опубликовав в сторис своего Instagram-аккаунта видео и фото, демонстрирующие различные синяки, разбитую губу и следы крови, и заявила, что они появились из-за действий форварда.

Ранее в стане «МЮ» объявили о том, что нападающий временно отстранен от игр и тренировок с командой. При этом клуб убрал из своих фирменных магазинов футболки с его именем.