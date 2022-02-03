Топ-клубам АПЛ предложили подписать Дибалу

Нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии летом 2022 года.

Как сообщает портал 90min, представители 28-летнего футболиста предложили «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси» подписать их клиента.

Ранее стало известно, что игрок не смог договориться с туринским клубом по поводу продления действующего контракта, рассчитанного до 30 июня 2022 года. Таким образом, форвард станет свободным агентом по окончании текущего сезона.

Напомним, что Дибала присоединился к «Ювентусу» в июле 2015 года. В составе «бьянконери» он отыграл 277 матчей, отличившись 111 забитыми мячами и 46 результативными передачами.