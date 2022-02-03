«Зенит» одержал минимальную победу над «Мидтьюлландом» в контрольном матче

Футболисты «Зенита» обыграли «Мидтьюлланд» (1:0) в товарищеском матче, который прошел сегодня, 3 февраля, в Португалии.

Отметим, что единственный гол встречи был забит на 40-й минуте усилиями защитника сборной Казахстана Нурали Алипа, который находится на просмотре в петербургском клубе.

Добавим, что новички сине-бело-голубых, а именно защитник Арсен Адамов и нападающий Юри Алберто вышли на поле сразу после перерыва.

10 февраля подопечные Сергея Семака проведут контрольную игру против другого датского клуба – «Копенгагена».