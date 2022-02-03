Левандовски считает, что награда FIFA The Best имеет большее значение, чем «Золотой мяч»

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски, завоевавший награду лучшему игроку планеты по версии ФИФА и ставший вторым в споре за «Золотой мяч», сравнил эти две награды.

«В последнее время я думал об этих двух наградах: «Лучший игрок ФИФА» и «Золотой мяч». Я пришел к выводу, что награда FIFA The Best имеет большее значение», - приводит слова Левандовски Pilka Nozna.

Отметим, что действующее соглашение форварда с «Баварией» истекает в 2023 году. Ранее 33-летний игрок заявлял, что планирует провести еще четыре года на профессиональном уровне.

Напомним, что Левандовски перешел в «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в июле 2014 года на правах свободного агента. С тех пор он провел за мюнхенский клуб 357 матчей, забил 328 мячей и отдал 68 результативных передач. В составе баварцев Роберт стал семикратным чемпионом Германии, трехкратным обладателем Кубка страны и победителем Лиги чемпионов.