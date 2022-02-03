Капелло не собирается извиняться за переход Кокорина в «Фиорентину»

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло отказался приносить извинения за то, что дал рекомендацию Александру Кокорину при его переходе в «Фиорентину».

«Готов ли я извиниться за переход Кокорина? Я не стану этого делать. Что за чушь?» - приводит слова Капелло Sport24.

Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересованы клубы российской премьер-лиги, а также турецкие команды. Если форварда не получится продать, то «фиалки» расторгнут с ним контракт, итальянский клуб готов понести все прилагаемые финансовые расходы.

В текущем сезоне Кокорин провел шесть матчей за «Фиорентину», не отличившись результативными действиями.