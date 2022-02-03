Левандовски сравнил Месси и Роналду

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о падении результативности у 34-летнего Лионеля Месси и 36-летнего Криштиану Роналду.

«Месси - игрок другого типа. В возрасте Криштиану ему будет сложнее оставаться на своем уровне результативности. Когда его команда восстановит равновесие, он снова сможет забивать голы. Раньше у него были отличные цифры, невозможные цифры, сегодня это «просто» очень хорошие цифры», - приводит слова Левандовски Pilka Nozna.

Отметим, что действующее соглашение форварда с «Баварией» истекает в 2023 году. Ранее 33-летний игрок заявлял, что планирует провести еще четыре года на профессиональном уровне.

Напомним, что Левандовски перешел в «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в июле 2014 года на правах свободного агента. С тех пор он провел за мюнхенский клуб 357 матчей, забил 328 мячей и отдал 68 результативных передач. В составе баварцев Роберт стал семикратным чемпионом Германии, трехкратным обладателем Кубка страны и победителем Лиги чемпионов.