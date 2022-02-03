Бывший тренер «Фиорентины»: Авторитетные мнения привели к ошибочному трансферу Кокорина

Экс-тренер «Фиорентины» Франческо Грациани дал комментарий о российском нападающем «фиалок» Александре Кокорине.

«Фиорентина» получила неправильную оценку в этой покупке. Этому трансферу способствовали авторитетные мнения Капелло и Манчини. Это ошибка, которая может произойти с любым клубом», - приводит слова Грациани Labaro Viola.

Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересованы клубы российской премьер-лиги, а также турецкие команды. Если форварда не получится продать, то «фиалки» расторгнут с ним контракт, итальянский клуб готов понести все прилагаемые финансовые расходы.

В текущем сезоне Кокорин провел шесть матчей за «Фиорентину», не отличившись результативными действиями.