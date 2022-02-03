Девушка Гринвуда выступила с заявлением по поводу ситуации с нападающим «МЮ»

Гарриет Робсон, девушка нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда выступила с заявлением по поводу ситуации с футболистом.

«Я благодарна всем, кто присылал мне сообщения со словами поддержки. Последние несколько дней были для меня очень трудными, сейчас я беру паузу и перестаю вести социальные сети до того момента, пока полиция не завершит расследование», - написала у себя в инстаграм Робсон.

20-летний англичанин был арестован после того, как девушка футболиста обвинила его в изнасиловании и избиении. 2 февраля, игрока отпустили под залог.

Напомним, что на прошлой неделе девушка Гринвуда, а именно Харриетт Робсон, обвинила футболиста в избиении, опубликовав в сторис своего Instagram-аккаунта видео и фото, демонстрирующие различные синяки, разбитую губу и следы крови, и заявила, что они появились из-за действий форварда.

Ранее в стане «МЮ» объявили о том, что нападающий временно отстранен от игр и тренировок с командой. При этом клуб убрал из своих фирменных магазинов футболки с его именем.