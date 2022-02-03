Рангник о Лингарде: Три недели назад Джесси не хотел уходить из «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник объяснил, почему полузащитник Джесси Лингард не покинул команду зимой.

«Три недели назад Джесси не хотел уходить, а потом передумал. Я говорил с ним десять дней назад и мог понять, почему он хочет уйти: ради игрового времени в будущем, ради попадания на ЧМ-2022», - приводит слова Рангника ESPN.

В нынешнем сезоне АПЛ Лингард провел восемь матчей за «красных дьяволов», отметившись двумя забитыми мячами. В общей сложности он провел за «Манчестер Юнайтед» 221 игру, в которых он забил 35 голов и отдал 21 голевую передачу. Действующая трансферная стоимость англичанина составляет 22 миллиона евро.