Мората предложил «Барселоне» подписать его летом

Нападающий туринского «Ювентуса» Альваро Мората хочет играть за «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, сам игрок предложил каталонскому клубу свои услуги, так как заинтересован в сотрудничестве с Хави. Испанец хочет вернуться на родину летом. Теперь форвард надеется, что сине-гранатовые не потеряют к нему интерес.

Напомним, что Мората выступает за «Ювентус» на правах аренды до конца текущего сезона. Права на игрока принадлежат «Атлетико». В нынешнем сезоне он принял участие в 29 матчах, забил восемь голов и отдал пять ассистов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 35 миллионов евро.