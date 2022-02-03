Роберт Левандовски: Огромный потенциал Холанда не означает, что он станет звездой

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о том, сможет ли форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд заменить его в качестве лучшего в мире бомбардира.

«То, что у кого-то огромный потенциал, не означает, что он станет звездой на долгие годы. Я не люблю сравнивать 33-летнего игрока с 21-летним. У каждого свое развитие», - приводит слова Левандовски Pilka Nozna.

Напомним, Эрлинг перешел в «Боруссию» из «РБ Зальцбурга» в январе 2020-го за 20 млн евро. С тех пор он провел за команду 75 матчей, забил 76 голов и отдал 20 результативных передач. В составе дортмундского клуба норвежец стал обладателем Кубка Германии.

Левандовски перешел в «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в июле 2014 года на правах свободного агента. С тех пор он провел за мюнхенский клуб 357 матчей, забил 328 мячей и отдал 68 результативных передач. В составе баварцев Роберт стал семикратным чемпионом Германии, трехкратным обладателем Кубка страны и победителем Лиги чемпионов.