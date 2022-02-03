Семак оценил дебют Алберто в «Зените»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на победу над «Мидтьюлланном» (1:0) в товарищеском турнире Atlantic Cup.

«Алберто и Адамов? Они сыграли неплохо. Как и вся команда, они пока не совсем готовы в функциональном плане. Но сама игра, понимание каких-то аспектов - налаживаются. Дальше эти игроки будут только прогрессировать», - приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Контракт между сине-бело-голубыми и 20-летним бразильцем рассчитан до 30 июня 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, действующий чемпион РПЛ заплатил за футболиста 20 миллионов евро.

Напомним, что Алберто выступал за «Интернасьонал» с августа 2020 года. Всего за клуб он отыграл 85 матчей, забил 30 голов и отдал пять результативных передач. Ранее в своей карьере форвард защищал цвета «Сантоса».