МОК пригрозил исключить футбол из олимпийской программы в случае проведения ЧМ раз в два года

Футбол могут исключить из олимпийской программы, если ФИФА решит проводить чемпионат мира раз в два года.

По информации The Telegraph, МОК опубликовал предварительный список видов спорта, в которых будут разыграны комплекты медалей на Олимпийских играх 2028. Как сообщает источник, футбол там присутствует с пометкой: «МОК будет следить за тем, как будет меняться международный календарь игр».

Напомним, идею проводить мундиаль раз в два года активно продвигает ФИФА, однако европейский футбольный союз, а также Южноамериканская футбольная конфедерация и Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг раскритиковали предложение, сославшись на и без того загруженный календарь, а также падение зрительского интереса.

Ближайший турнир пройдет в декабре 2022 года в Катаре.