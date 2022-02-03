Кавазашвили - о Кокорине в «Фиорентине»: В его травмах виноваты окружение и российские клубы

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о текущем состоянии российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Ни одна солидная зарубежная команда не оставит футболиста, если на него нет надежд. Кокорин не виноват в своих травмах. Виноваты его окружение и клубы, в которых он получал эти повреждения. Именно российские клубы помогли Кокорину распуститься», - приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересованы клубы российской премьер-лиги, а также турецкие команды. Если форварда не получится продать, то «фиалки» расторгнут с ним контракт, итальянский клуб готов понести все прилагаемые финансовые расходы.

В текущем сезоне Кокорин провел шесть матчей за «Фиорентину», не отличившись результативными действиями.