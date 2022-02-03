Сергей Семак - про Вагнера Лава: Он великолепный, я всегда им восхищался

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак выразил восхищение 37-летним экс-игроком ЦСКА Вагнером Лавом, который сейчас выступает за датский «Мидтъюлланд».

«Зенит» на сборах встречался с «Мидтъюлландом» в контрольном матче (1:0).

«Великолепный. Я всегда им восхищался. Таких игроков в России не так много, по крайней мере, было при мне. Он и человек прекрасный. Я горжусь знакомством с ним. Желаю ему футбольного долголетия, радовать болельщиков своим мастерством, интеллектом, дружелюбностью. Он очень позитивный человек, легенда», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

Вагнер Лав последние два сезона выступал за «Кайрат». За команду из Алматы нападающий провел 56 матчей, в которых смог забить 25 голов и отдать 20 передач. Действующая трансферная стоимость бразильца оценивается в 500 тысяч евро по данным портала Tranfermarkt.