Игнатьев - о fan-ID: Игроки и тренеры тут вообще при чем?

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал новость о том, что, помимо болельщиков, оформить fan-ID могут обязать футболистов, тренеров и персонал клубов.

«Ну, я вообще это не понимаю. Трудно понять, для чего нужны все эти ограничения или формальности для футболистов. Для болельщиков оно еще как-то понятно, можно объяснить, однако все равно здесь есть сложности. Так мы, конечно, отучим ходить на футбол вообще», - приводит слова Игнатьева Rusfootball.

Напомним, что автором законопроекта выступило правительство РФ. Предполагается, что fan-ID создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России чемпионата мира-2018, а также Кубка конфедераций-2017.