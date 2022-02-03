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«Бетис» разгромил «Реал Сосьедад» и вышел в полуфинал Кубка Испании

Команда является соперником «Зенита» в Лиге Европы
«Бетис» разгромил «Реал Сосьедад» и вышел в полуфинал Кубка Испании
03 февраля 2022 23:59
автор: Александр Шульгин
автор фото: Твиттер ФК "Реал Бетис"

В матче 1/4 финала Кубка Испании «Бетис» на выезде крупно обыграл «Реал Сосьедад» и вышел в полуфинал турнира.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Хуанми, отличившийся на 12-й и 57-й минутах. Третий мяч забил Виллиан Жозе, реализовавший пенальти за семь минут до конца игры, а добил хозяев Айтор Руйбаль четырьмя минутами позже.

Напомним, что севильцы являются соперником питерского «Зенита» по стыковым матчам Лиги Европы. Первая встреча пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге, ответная - неделю спустя в Испании.

Кубок Испании
1/4 финала
«Реал Сосьедад» - «Бетис» - 0:4 (0:1)
Голы: Хуанми, 12; 57; Виллиан Жозе, 83 (с пенальти); Руйбаль, 87.

источник: «Советский спорт»
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