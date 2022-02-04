Египет в серии пенальти обыграл Камерун и вышел в финал Кубка африканских наций

В полуфинале Кубка африканских наций сборная Египта в серии послематчевых пенальти обыграла команду Сенегала и вышла в финал турнира.

Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0, а в серии 11-метровых точнее оказались египтяне, реализовавшие три попытки против одной у камерунцев.

Таким образом, 6 февраля в решающем поединке за трофей Египет сыграет с Сенегалом. Отметим, что в обеих сборных выступают звездные форварды «Ливерпуля» - Мохаммед Салах и Садио Мане.