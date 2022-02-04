Первый тренер Игнатьева: Хотел всегда Ивана в «Спартак» устроить

Первый тренер нападающего Ивана Игнатьева Владимир Тетерин рассказал, куда он мечтал пристроить футболиста.

«Был уверен, что он сильно раскроется в молодежной сборной. Вообще хотел всегда его в «Спартак» устроить, так как сам всю жизнь болею за красно-белых. Но такого варианта у нас тогда не было. Я звонил Константину Сарсании и Александру Смирнову - мы вместе служили в армии. Спрашивал, как лучше поступить с одаренным парнем. Но они отнеслись как-то без энтузиазма, может, не поверили, что пацан действительно способный», - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Напомним, в текущем сезоне Игнатьев провел десять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

В зимнее трансферное окно 23-летний форвард перебрался из казанского «Рубина» в самарские «Крылья Советов» на правах аренды.