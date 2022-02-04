«Урал» объявил о расторжении контракта с полузащитником Ибрахимаем

Пресс-служба «Урала» сообщила об уходе из клуба флангового полузащитника Иллдрена Ибрахимая.

Отметим, что контракт между командой из Екатеринбурга и 26-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Таким образом, хавбек стал свободным агентом.

Напомним, что Ибрахимай пополнил состав «Урала» с января прошлого года. Всего за «шмелей» он отыграл 12 матчей, не отличившись результативными действиями.

Ранее в своей карьере полузащитник выступал за норвежские «Викинг», «Мьендален» и «Арендал».