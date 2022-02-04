Макаров заявил, что в «Рубине» запрещали штрафовать Деспотовича

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров, выступавший ранее за «Рубин», сообщил, что в казанском клубе делали поблажки нападающему Джордже Деспотовичу.

«Слуцкий называл меня и Деспотовича лидерами по штрафам в «Рубине». У Деспотовича не было штрафов. Его нельзя было штрафовать. Не знаю, почему, но вот так. Меня — да, штрафовали. Раз 5-6. Суммы называть не буду, но для меня они были достаточно крупные. Викторович мог выгнать меня с тренировки за то, что был чем-то недоволен, психовал. Он считал, что я огрызаюсь, а я всего лишь хотел справедливости. Если я вижу, что что-то не так — почему должен молчать?» - приводит слова Макарова «Чемпионат».

Напомним, что покинувший «Рубин» Деспотович в первой части сезона забил один гол в десяти матчах. В начале февраля сербский форвард подписал трехлетний контракт с тульским «Арсеналом».