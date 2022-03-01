Гендиректор «Аталанты»: Дружба между Миранчуком и Малиновским является примером

Генеральный директор «Аталанты» Умберто Марино прокомментировал совместное празднование гола российского футболиста Алексея Миранчука и украинца Руслана Малиновского.

«Объятия между ними? У них откровенные и дружеские отношения, они оба представляют очень похожие народы. Это как зеркало реальности. И дружба между этими парнями является примером того, как всё должно быть», - приводит RT слава Марино, сказанные в эфире DAZN.

Напомним, что вчера «Аталанта» в домашнем матче 27-го тура серии А разгромила «Сампдорию» (4:0), Алексей Миранчук вышел на замену на 60-й минуте и успел отличиться голом и результативной передачей.