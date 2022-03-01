Каттани продолжит работать в «Спартаке», несмотря на тяжелые обстоятельства

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани заявил, что продолжит работу в клубе, несмотря на последние события.
«Я продолжу работу в «Спартаке», - приводит слова итальянца «РИА Новости».
Напомним, Каттани пришел в столичный клуб из французского «ПСЖ» по приглашению Паоло Ваноли.
В своем первом после зимней паузы матче красно-белые в рамках 19-го тура РПЛ дома проиграли ЦСКА со счетом 0:2.
Накануне стало известно о том, что УЕФА отстранил «Спартак» от участия в Лиге Европы.
источник: «РИА Новости»