Ваноли не собирается уезжать из России

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли не собирается покидать Россию.
«На данный момент нет никаких проблем. Собирается ли Ваноли уезжать из России? Нет», - приводит ТАСС слова агента специалиста Андреа Д'Амико.
Напомним, Ваноли возглавил команду во время зимнего перерыва, сменив на этом посту португальца Руя Виторию.
В своем первом после зимней паузы матче красно-белые в рамках 19-го тура РПЛ дома проиграли ЦСКА со счетом 0:2.
Накануне стало известно о том, что УЕФА отстранил «Спартак» от участия в Лиге Европы.
источник: ТАСС